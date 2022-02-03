В Тверской области сержанта-контрактника арестовали за пост в соцсети

Сержант получил пять суток ареста Фото: Влад КОМЯКОВ

Тверской гарнизонный военный суд рассмотрел материалы о грубом дисциплинарном проступке служащего по контракту сержанта.

Молодой человек, во время прохождения службы в одной из воинских частей региона, для получения бесплатной юридической консультации по вопросу увольнения с военной службы, разместил в соцсети сообщение и рассказал о недостатках в служебной деятельности со стороны командования воинской части.

В суде сержант признал вину, раскаялся и пояснил, что информацию разместил, чтобы получить консультацию для скорейшего увольнения с военной службы. Нарушения были выдуманными.

Учитывая смягчающие обстоятельства - раскаяние и удаление информации из сети интернет, суд признал сержанта виновным в совершении грубого дисциплинарного проступка и назначил ему наказание в виде дисциплинарного ареста сроком на пять суток.

- Постановление не вступило в законную силу, - сообщает пресс-служба суда.