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Общество3 февраля 2022 6:12

В Тверской области сержанта-контрактника арестовали за пост в соцсети

Решение вынес Тверской гарнизонный военный суд
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Сержант получил пять суток ареста

Сержант получил пять суток ареста

Фото: Влад КОМЯКОВ

Тверской гарнизонный военный суд рассмотрел материалы о грубом дисциплинарном проступке служащего по контракту сержанта.

Молодой человек, во время прохождения службы в одной из воинских частей региона, для получения бесплатной юридической консультации по вопросу увольнения с военной службы, разместил в соцсети сообщение и рассказал о недостатках в служебной деятельности со стороны командования воинской части.

В суде сержант признал вину, раскаялся и пояснил, что информацию разместил, чтобы получить консультацию для скорейшего увольнения с военной службы. Нарушения были выдуманными.

Учитывая смягчающие обстоятельства - раскаяние и удаление информации из сети интернет, суд признал сержанта виновным в совершении грубого дисциплинарного проступка и назначил ему наказание в виде дисциплинарного ареста сроком на пять суток.

- Постановление не вступило в законную силу, - сообщает пресс-служба суда.

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