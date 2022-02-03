В Тверской области сержанта-контрактника арестовали за пост в соцсети

Сержант получил пять суток ареста
Фото: Влад КОМЯКОВ
Тверской гарнизонный военный суд рассмотрел материалы о грубом дисциплинарном проступке служащего по контракту сержанта.
Молодой человек, во время прохождения службы в одной из воинских частей региона, для получения бесплатной юридической консультации по вопросу увольнения с военной службы, разместил в соцсети сообщение и рассказал о недостатках в служебной деятельности со стороны командования воинской части.
В суде сержант признал вину, раскаялся и пояснил, что информацию разместил, чтобы получить консультацию для скорейшего увольнения с военной службы. Нарушения были выдуманными.
Учитывая смягчающие обстоятельства - раскаяние и удаление информации из сети интернет, суд признал сержанта виновным в совершении грубого дисциплинарного проступка и назначил ему наказание в виде дисциплинарного ареста сроком на пять суток.
- Постановление не вступило в законную силу, - сообщает пресс-служба суда.