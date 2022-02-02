На вертолете санавиации доставили в Тверь пациента из Калязина

Помощь санавиации потребовалась пациенту из Калязина Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

2 февраля помощь санитарной авиации МЧС России потребовалась для пациента в Калязинском районе.

Экипаж вертолёта Ка-32 МЧС России с бригадой врачей на борту вылетел с аэродрома Змеёво в Калязинскую центральную районную больницу.

- По прилёту врачи осмотрели пациента и приняли решение транспортировать его в Тверь, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.

Больной был доставлен на лечение в областную клиническую больницу Твери.