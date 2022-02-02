Администрация проверяет работу УК по уборке снега и наледи в Твери

Администрация контролирует уборку крыш и придомовых территорий Фото: администрация Твери

В Твери специалисты районных администраций проверяют качество уборки дворов и работу управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК. Мониторинг проводится ежедневно.

- На сегодняшний день во всех районах города выдано и находятся на контроле 507 уведомлений управляющим организациям о ненадлежащем содержании придомовых территорий и кровель жилых домов, - сообщают в пресс-службе администрации города.

Представители администрации фиксируют нарушения и составляют акты осмотра, а затем контролируют исполнение предписаний. Нарушителей штрафуют. По данным 2 февраля в административную комиссию поступило 116 дел об административных правонарушениях.

О фактах неудовлетворительной уборки придомовых территорий можно сообщать по телефонам: 36-08-81 (Центральный район), 36-08-82 (Заволжский район), 36-08-83 (Московский район), 36-08-84 (Пролетарский район). .