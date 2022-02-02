Тверские студенты помогли убрать снег в монастыре

Студенты Тверской сельскохозяйственной академии помогли монахиням Казанского женского монастыря. Фото: tvereparhia.ru

В конце января студенты Тверской сельскохозяйственной академии навестили вышневолоцкий Казанский женский монастырь. Ребята не просто гостили, но и помогли монахиням по хозяйству - убрали снег на территории, разгребли снежные навалы на теплицах, помогли с расчисткой монастырского корпуса.

"Работа волонтёров поможет обители вести подсобное хозяйство", - отмечают в Тверской епархии.

Казанский женский монастырь расположен на восточной окраине Вышнего Волочка. Примечательно, что большое участие в судьбе монастыря принимал святой Иоанн Кронштадтский. На его средства был воздвигнут единственный в мире собор в честь Андрониковой иконы Божией Матери.