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Общество2 февраля 2022 16:20

Тверские студенты помогли убрать снег в монастыре

И прибрались в монастырском корпусе постройки XIX века
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
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Студенты Тверской сельскохозяйственной академии помогли монахиням Казанского женского монастыря. Фото: tvereparhia.ru

Студенты Тверской сельскохозяйственной академии помогли монахиням Казанского женского монастыря. Фото: tvereparhia.ru

В конце января студенты Тверской сельскохозяйственной академии навестили вышневолоцкий Казанский женский монастырь. Ребята не просто гостили, но и помогли монахиням по хозяйству - убрали снег на территории, разгребли снежные навалы на теплицах, помогли с расчисткой монастырского корпуса.

"Работа волонтёров поможет обители вести подсобное хозяйство", - отмечают в Тверской епархии.

Казанский женский монастырь расположен на восточной окраине Вышнего Волочка. Примечательно, что большое участие в судьбе монастыря принимал святой Иоанн Кронштадтский. На его средства был воздвигнут единственный в мире собор в честь Андрониковой иконы Божией Матери.

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