В Тверском ТЮЗе открылась выставка о зимней подкормке птиц «Кафе для пернатых»

Будут интересные фотографии! Фото: Алексей БУЛАТОВ

2 февраля в Тверском театре юного зрителя открылась необычная выставка «Кафе для пернатых». Экспозиция посвящена зимней подкормке птиц. Выставка подробно расскажет об этом важном деле и проиллюстрирует всё интереснейшими фотографиями российских фотографов-анималистов (фото предоставил Союз фотографов дикой природы). Работать выставка будет до 10 марта.

Выставка подготовлена проектом по популярной биологии «Улитка Марта», Союзом фотографов дикой природы и Союзом охраны птиц России в поддержку организации зимней подкормки птиц в Ландшафтном парке Тьмака, о чём уже подробно рассказывала «КП»-Тверь».

Удивительные снимки пернатых для выставки предоставили Мария Белялова, Дмитрий Вилюнов, Виктор Волынский, Максим Галкин, Дмитрий Голубев, Константин Дэм, Ксения Соварцева, Виктор Тяхт.

Кстати, скоро в ТЮЗе откроется ещё одна экспозиция - совместно со свободными художниками театр готовит выставку «Всё ТЮЗрисовано», которая будет состоять из работ, основанных на впечатлениях и эмоциях авторов от спектаклей театра.