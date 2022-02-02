Тверь
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество2 февраля 2022 12:50

В Тверской области 90-летие отмечает Герой Социалистического Труда Валентина Полуэктова

Сюбилеем ее поздравил губернатор Игорь Руденя
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
90-летие отмечает Герой Социалистического Труда Валентина Полуэктова

90-летие отмечает Герой Социалистического Труда Валентина Полуэктова

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

2 февраля 90-летие отмечает Герой Социалистического Труда, жительница Осташковского городского округа Валентина Фёдоровна Полуэктова. Поздравления юбилярше передал губернатор Игорь Руденя.

- Такие люди, как Вы – это гордость селигерского края, Верхневолжья и всей нашей страны. Своим примером Вы доказали, что все возможно для человека, если он увлечен своим делом, настойчиво ищет путь к достижению смелых целей. На именах таких людей как Вы держатся лучшие традиции тверских аграриев, которые необходимо помнить и приумножать, – отметил Игорь Руденя. Валентина Фёдоровна родилась в деревне Сиговка Осташковского района в крестьянской семье. Работать начала на птицеферме совхоза «Луч свободы». Благодаря разработкам Валентины Фёдоровны на птицеферме были усовершенствованы производственные процессы.

В 1966 году совхоз «Луч свободы» за высокие производственные показатели был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Его лучшая птичница – известная всей стране Валентина Полуэктова удостоена звания Герой Социалистического Труда.

Впоследствии специалист отмечена другими высокими государственными наградами – она удостоена ордена Трудового Красного Знамени и медалей за успехи в трудовой деятельности.

0