В Тверской области 90-летие отмечает Герой Социалистического Труда Валентина Полуэктова

90-летие отмечает Герой Социалистического Труда Валентина Полуэктова Фото: Ольга ТРОФИМОВА

2 февраля 90-летие отмечает Герой Социалистического Труда, жительница Осташковского городского округа Валентина Фёдоровна Полуэктова. Поздравления юбилярше передал губернатор Игорь Руденя.

- Такие люди, как Вы – это гордость селигерского края, Верхневолжья и всей нашей страны. Своим примером Вы доказали, что все возможно для человека, если он увлечен своим делом, настойчиво ищет путь к достижению смелых целей. На именах таких людей как Вы держатся лучшие традиции тверских аграриев, которые необходимо помнить и приумножать, – отметил Игорь Руденя. Валентина Фёдоровна родилась в деревне Сиговка Осташковского района в крестьянской семье. Работать начала на птицеферме совхоза «Луч свободы». Благодаря разработкам Валентины Фёдоровны на птицеферме были усовершенствованы производственные процессы.

В 1966 году совхоз «Луч свободы» за высокие производственные показатели был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Его лучшая птичница – известная всей стране Валентина Полуэктова удостоена звания Герой Социалистического Труда.

Впоследствии специалист отмечена другими высокими государственными наградами – она удостоена ордена Трудового Красного Знамени и медалей за успехи в трудовой деятельности.