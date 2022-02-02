В Тверской области из-за коронавируса судебные приставы приостановили личный прием

В Управлении судебных приставов приостановлен прием граждан Фото: УФССП России по Тверской области

С 1 февраля 2022 года в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой временно ограничено посещение гражданами структурных подразделений Управления Федеральной службы судебных приставов по Тверской области и приостановлен личный прием.

В подразделениях судебных приставов установлены специальные переносные ящики для приема корреспонденции. Подать обращение можно в письменной форме через Интернет-приемную.

Также справочную информацию можно получить у специалистов группы телефонного обслуживания по номеру: (4822)-77-90-69.