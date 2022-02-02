Житель Тверской области перебил стекла на автомобиле бывшей сожительницы

Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы Фото: УМВД России по Тверской области

Конфликт произошел в Торжке. В местное отделение полиции обратилась 36-летняя женщина и сообщила, что кто-то разбил окна на ее машине "Шевроле Авео". Ущерб составил 32 000 рублей.

В ходе розыска полицейские установили подозреваемого. К порче имущества оказался причастен бывший сожитель заявительницы. В полиции мужчина сообщил, что разбил стекла из мести - накануне владелица авто поругалась с новой подругой подозреваемого. 33-летний мужчина нигде не работает и раньше привлекался к уголовной ответственности.

Полицейские выяснили, что после ссоры фигурант также разбил стекла на машине новой избранницы.

На злоумышленника завели уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы.