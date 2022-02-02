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Происшествия2 февраля 2022 12:16

Житель Ржева украл из магазина 30 плиток шоколада

Злоумышленника задержала полиция
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Злоумышленника задержали и завели уголовное дело

Злоумышленника задержали и завели уголовное дело

Фото: Василий ХОДАРЕВ

В полицию обратился представитель сетевого магазина в Ржеве и сообщил о краже товара. По видеозаписи участковый установил мужчину, который забрал с полки 30 плиток шоколада.

В ходе розыска установлена личность фигуранта. Им оказался неработающий 34-летний местный житель. В содеянном он сознался. Часть похищенного шоколада мужчина съел, а остальное продал. Ущерб составил более 3000 рублей.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.

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