Житель Ржева украл из магазина 30 плиток шоколада

Злоумышленника задержали и завели уголовное дело Фото: Василий ХОДАРЕВ

В полицию обратился представитель сетевого магазина в Ржеве и сообщил о краже товара. По видеозаписи участковый установил мужчину, который забрал с полки 30 плиток шоколада.

В ходе розыска установлена личность фигуранта. Им оказался неработающий 34-летний местный житель. В содеянном он сознался. Часть похищенного шоколада мужчина съел, а остальное продал. Ущерб составил более 3000 рублей.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.