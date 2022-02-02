В Твери отметили годовщину Сталинградской битвы

Памятные мероприятия прошли у Обелиска Победы Фото: ПТО

2 февраля 2022 года в Твери прошли мероприятия, посвященные Дню воинской славы России, 79-ой годовщине Сталинградской битвы.

В 11:00 утра представители органов власти, молодежь, общественники и ветераны возложили цветы к Обелиску Победы.

В Тверской области поздравления в этот день принимают шесть фронтовиков – участников Сталинградской битвы: Анатолий Федорович Добрынин из Кашина, Владимир Алексеевич Комиссаров, Антонина Степановна Ляшенко, Анна Львовна Попова, Николай Семенович Прохоров, Арсений Михайлович Сухопаров, проживающие в Твери.

По случаю памятной даты в учреждениях культуры, дополнительного образования и молодежной политики, школах и библиотеках проходят уроки памяти, викторины и познавательные презентации.