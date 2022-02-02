В Тверской области 2 февраля коронавирусом заразились 1065 человек

В регионе всплеск заболеваемости ковидом. Фото: ПТО

По данным на 2 февраля в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболели ещё 1065 человек. Всего с начала пандемии в регионе диагноз COVID-19 был поставлен 110566 заболевшим.

Всего с начала пандемии 92240 жителей излечились от коронавируса. За минувшие сутки выздоровели 54 человека. 2457 человек скончались.

За минувшие сутки от COVID-19 в регионе от коронавируса умер 1 человек. На карантине 15869 человек, плюс 1010 за сутки. Госпитализировано за минувшие сутки 119 человек. Такие данные приводит региональный оперштаб.

В Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 647 694 человека, за сутки – 2 076 человек.

В Тверской области вакцинироваться можно в 56 пунктах. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов.

Без предварительной записи в Твери прививку делают в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» на бульваре Цанова.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.

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