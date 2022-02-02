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Общество2 февраля 2022 9:50

Сайты по продаже аттестатов об образовании заблокированы в Тверской области

Нарушения выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Аттестаты об образовании продавали в Интернете

Аттестаты об образовании продавали в Интернете

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Прокуратурой Максатихинского района в ходе мониторинга сети Интернет установлены два сайта с информацией о продаже и покупке аттестатов о среднем и основном общем образовании без прохождения аттестации и обучения.

Доступ к ресурсам осуществлялся в свободной форме, без пароля и регистрации. Ознакомиться с информацией мог любой желающий.

Прокурором района направлено в суд административное исковое заявление о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Требования прокурора удовлетворены. Ресурсы заблокированы.

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