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Происшествия2 февраля 2022 9:41

В Тверской области пьяный мужчина обокрал знакомую, а перед уходом съел её обед

Уголовное дело направлено в суд
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Мужчину будут судить за кражу

Мужчину будут судить за кражу

Фото: Олег ЗОЛОТО

Прокурором Пеновского района утверждено обвинительное заключение в отношении ранее судимого 37-летнего местного жителя. Мужчину обвиняюют в краже имущества.

Преступление было совершено 17 января 2022 года. Пьяный мужчина, зная, где хранятся ключи, проник в дом к знакомой, похитил продукты питания и деньги, а перед уходом съел приготовленный женщиной обед.

Обвинительное заключение с материалами уголовного дела направлены прокуратурой в суд для рассмотрения по существу.

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