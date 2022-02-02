В Тверской области пьяный мужчина обокрал знакомую, а перед уходом съел её обед

Мужчину будут судить за кражу Фото: Олег ЗОЛОТО

Прокурором Пеновского района утверждено обвинительное заключение в отношении ранее судимого 37-летнего местного жителя. Мужчину обвиняюют в краже имущества.

Преступление было совершено 17 января 2022 года. Пьяный мужчина, зная, где хранятся ключи, проник в дом к знакомой, похитил продукты питания и деньги, а перед уходом съел приготовленный женщиной обед.

Обвинительное заключение с материалами уголовного дела направлены прокуратурой в суд для рассмотрения по существу.