В Тверской области открыта запись на вакцинацию подростков против коронавируса

В Тверской области продолжается вакцинация населения против коронавируса Фото: ПТО

В Тверской области открыта запись на вакцинацию для подростков в возрасте от 12 до 18 лет. В регион поступило более 700 доз двухкомпонентной вакцины "Спутник-М". Об этом сообщает оперштаб. Записаться на прививку можно по номеру 122.

Всего в Тверской области от коронавируса привито 647 694 человека. Из них 241 000 человек - представители старшего поколения.

В регионе действует 125 вакцинальных пунктов. 57 из них работают стационарно – в медицинских учреждениях и торговых центрах. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале Госуслуг, на сайте электронной регистратуры, по телефонам прививочных пунктов.

Без предварительной записи в Твери прививку делают в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» на бульваре Цанова.