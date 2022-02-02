Объявлено, что закупят для борьбы с лесными пожарами в Тверской области в 2021 году

В регионе продолжат закупку техники и оборудования для охраны лесов от пожаров. Фото: ПТО

В Тверской области в 2022 - 2024 годах планируется приобрести 28 единиц техники и оборудования для охраны лесов от пожаров. Финансирование этого направления обсудили на заседании региональной бюджетной комиссии во главе с губернатором Игорем Руденей.

Как сообщила пресс-служба областного правительства, в 2022 году для борьбы с лесными пожарами будет приобретено 13 единиц: плуги различной модификации и тягач. Закупки будут осуществляться за счет федеральных средств в рамках проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».

В регионе в тушении лесных пожаров задействованы ресурсы ГБУ «ЛПЦ - Тверьлес». Специализированное оборудование поступит его филиалам в районах.