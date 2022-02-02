Игорь Руденя поздравил ветеранов Тверской области - участников Сталинградской битвы

Вечная слава сражавшимся и погибшим за Отечество. Фото: Архив КП

2 февраля 2022 года отмечается 79-я годовщина разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. С памятной датой ветеранов Тверской области - участников Сталинградской битвы, а также жителей региона поздравил губернатор Игорь Руденя.

В Тверской области поздравления в этот день принимают шесть фронтовиков - участников Сталинградской битвы. Это Анатолий Федорович Добрынин из Кашина, Владимир Алексеевич Комиссаров, Антонина Степановна Ляшенко, Анна Львовна Попова, Николай Семенович Прохоров и Арсений Михайлович Сухопаров, проживающие в Твери.

- Жители Тверской области вместе со всеми гражданами Российской Федерации чтут память о героях этой битвы, ставшей одним из самых ожесточенных и кровопролитных сражений за всю мировую историю, - отметил Игорь Руденя.

Напомним, что исторической победы в Сталинградской битве Красная армия добилась в том числе благодаря ожесточенным кровопролитным боям под Ржевом на Ржевско-Вяземском направлении, где немцы были вынуждены держать многочисленные войска.

В Твери 2 февраля в 11.00 у Обелиска Победы состоится митинг, посвящённый Дню воинской славы.