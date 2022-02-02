Водитель на "Ладе" врезался в дорожный элемент на трассе М-10 в Тверской области

В ДТП пострадал пассажир Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария произошла 1 февраля на 252 км М-10 "Россия" в Торжокском районе Тверской области.

Водитель на автомобиле "Лада Приора", при движении в сторону Санкт-Петербурга по крайней правой полосе, не учел дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением и наехал на элемент дорожного ограждения (демпфер).

Установлено, что в 2021 году водитель более 50 раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости. В аварии он не пострадал. Травмы получил пассажир автомобиля, который был не пристегнут ремнем безопасности. Его доставили в больницу.