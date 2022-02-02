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Происшествия2 февраля 2022 6:28

Дальнобойщик погиб в массовом ДТП на трассе "Балтия" в Тверской области

Столкнулись три большегруза и "БМВ"
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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В ДТП погиб дальнобойщик Фото: УГИБДД России по Тверской области

В ДТП погиб дальнобойщик Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария произошла вечером, 1 февраля, на 346 км трассы М-9 "Балтия" в Нелидовском городском округе Тверской области.

Водитель грузового автомобиля "Скания" при движении в сторону Москвы столкнулся с встречным грузовым "Мерседесом". Следующий за ним водитель на "Ивеко" не справился с управлением и врезался в прицеп "Скании". В этот же прицеп врезался водитель на "БМВ Х5", который ехал в сторону Риги.

В результате ДТП водитель большегруза "Скания" погиб на месте происшествия.

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