"Лыжня России - 2022" пройдет в Твери 12 февраля

"Лыжня России" пройдет 12 февраля Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

12 февраля в Твери состоится региональный этап Всероссийской массовой гонки "Лыжня России". Спортивный праздник пройдет в микрорайоне "Южный" за спортивным магазином "Декатлон".

К участию допускаются спортсмены до 17 лет (при наличии допуска от врача) и участники старше 18 лет, которые также должны иметь заключение о допуске или документ с личной подписью, подтверждающий персональную ответственность за свое здоровье.

Регистрация будет открыта с 8 по 11 февраля в магазине "Декатлон" на Октябрьском проспекте, 109. Пройти регистрацию можно будет в день соревнований 12 февраля с 9:30 до 11:45 на месте заезда. При себе необходимо иметь паспорт или свидетельство о рождении, полис обязательного медицинского страхования, медицинское заключение врача о допуске к участию в соревнованиях, полис о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.

Забеги состоятся на дистанции: 1 км, 2,5 км и 5 км для разных возрастных категорий, семейные старты, забег "Без галстуков".

Для участников и зрителей подготовлена развлекательная программа.