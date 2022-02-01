В Тверской области для подростков открыта запись на вакцинацию от коронавируса

Свыше 700 доз двухкомпонентной вакцины «Спутник-М», предназначенной для подростков. Фото: ПТО

Как уже известно, свыше 700 доз двухкомпонентной вакцины «Спутник-М», предназначенной для несовершеннолетних, поступило в регион. Теперь областное правительство сообщает, что по номеру горячей линии "122" открыта запись на вакцинацию для подростков в возрасте от 12 до 18 лет.

Прививки от короновируса несовершеннолетним будут делать в подразделении тверской горбольницы №6, в специально оборудованном пункте по адресу: проспект Победы, дом №43.

При необходимости прививочная кампания для подростков будет также организована в муниципалитетах.

Для вакцинации детей до 15 лет необходимо письменное согласие родителей, с 15 лет подростки уже сами могут решать, делать ли прививку.

На данный момент в Верхневолжье прививку сделали 645 923 человека.

Исследования показали, что вакцинация позволяет значительно снизить риски тяжелого течения коронавируса. Так, у привитых, но заразившихся людей, заболевание проходит преимущественно в легкой форме.

Прививочные пункты Верхневолжья работают как в будни, так и в выходные дни.

Без предварительной записи прививку в Твери можно сделать в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина, и ТЦ «Вавилон» на бульваре Цаново.

В стационарных прививочных кабинетах вакцинация проводится как без записи, так и по записи. Записаться на прививку можно по номеру "122", на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, а также по телефонам прививочных пунктов.