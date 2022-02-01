В Твери всё по-среднему: Росстат назвал самые дорогие города для жизни в России

Тверь - в середнячках по дороговизне жизни в ЦФО.
Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
Росстат опубликовал индекс стоимости жизни в российских населенных пунктах в 2021 году. Ведомство рассчитывает подобный индекс с 2011 года. Проводя исследование, Росстат сравнил цены на набор из 264 видов потребительских товаров и услуг в 290 городах и поселках по всей стране. Вошла в число этих городов и Тверь. Расчёт представлен в процентах, от среднего уровня цен в стране: чем выше процент, тем дороже жизнь в городе.
ТОП-5 самых дорогих городов в России:
Анадырь (Чукотский автономный округ) — 157%
Зырянка и Мирный (Якутия) — 146%
Палана (Камчатский край) — 143%
Петропавловск-Камчатский — 141%
Усть-Нера (Якутия) — 137%
ТОП-5 самых дешевых городов в России:
Назрань (Ингушетия) — 75%
Магас (Ингушетия) — 77%
Канаш (Чувашия) — 82%
Малгобек (Ингушетия), Ковылкино (Мордовия) и Можга (Удмуртия) — 83%
Куйбышев (Новосибирская область), Саранск (Мордовия), Балашов и Ртищево (Саратовская область) — 84%.
САМЫЕ ДОРОГИЕ И ДЕШЕВЫЕ ГОРОДА ЦФО
Среди городов Центрального Федерального округа самым дорогим городом ожидаемо стала Москва (индекс 128%) в рамках всего рейтинга она вошла во вторую десятку самых дорогих городов страны.
Тверь - в середнячках по дороговизне жизни в ЦФО (индекс 97 %). Стоит отметить, что за 11 лет исследований жизнь в областной столице немного подешевела (в прежние годы индекс колебался на уровне 100-102 %).
Впереди Твери в рейтинге самых дорогих городов Центральной России: Ярославль и Владимир (индекс 100 %), Калуга (99 %), Смоленск (98 %).
Дешевле, чем в Твери, жизнь в Иваново (индекс 96 %), Костроме и Брянске (индекс 95 %), Тамбове (индекс 91 %), Белгороде (индекс 89 %).
А вот в Рязани такая же стоимость жизни, как в Твери.
Графика:Росстат