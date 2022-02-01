В Твери всё по-среднему: Росстат назвал самые дорогие города для жизни в России

Тверь - в середнячках по дороговизне жизни в ЦФО. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Росстат опубликовал индекс стоимости жизни в российских населенных пунктах в 2021 году. Ведомство рассчитывает подобный индекс с 2011 года. Проводя исследование, Росстат сравнил цены на набор из 264 видов потребительских товаров и услуг в 290 городах и поселках по всей стране. Вошла в число этих городов и Тверь. Расчёт представлен в процентах, от среднего уровня цен в стране: чем выше процент, тем дороже жизнь в городе.

ТОП-5 самых дорогих городов в России:

Анадырь (Чукотский автономный округ) — 157%

Зырянка и Мирный (Якутия) — 146%

Палана (Камчатский край) — 143%

Петропавловск-Камчатский — 141%

Усть-Нера (Якутия) — 137%

ТОП-5 самых дешевых городов в России:

Назрань (Ингушетия) — 75%

Магас (Ингушетия) — 77%

Канаш (Чувашия) — 82%

Малгобек (Ингушетия), Ковылкино (Мордовия) и Можга (Удмуртия) — 83%

Куйбышев (Новосибирская область), Саранск (Мордовия), Балашов и Ртищево (Саратовская область) — 84%.

САМЫЕ ДОРОГИЕ И ДЕШЕВЫЕ ГОРОДА ЦФО

Среди городов Центрального Федерального округа самым дорогим городом ожидаемо стала Москва (индекс 128%) в рамках всего рейтинга она вошла во вторую десятку самых дорогих городов страны.

Тверь - в середнячках по дороговизне жизни в ЦФО (индекс 97 %). Стоит отметить, что за 11 лет исследований жизнь в областной столице немного подешевела (в прежние годы индекс колебался на уровне 100-102 %).

Впереди Твери в рейтинге самых дорогих городов Центральной России: Ярославль и Владимир (индекс 100 %), Калуга (99 %), Смоленск (98 %).

Дешевле, чем в Твери, жизнь в Иваново (индекс 96 %), Костроме и Брянске (индекс 95 %), Тамбове (индекс 91 %), Белгороде (индекс 89 %).

А вот в Рязани такая же стоимость жизни, как в Твери.