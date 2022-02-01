В Тверской области подрядчика оштрафовали на 3 млн рублей за срыв ремонта дорог

Контракт с подрядчиком расторгнут. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

В Весьегонске Тверской области оштрафовали организацию, занимающуюся ремонтом дорог. Как сообщает областная Прокуратура, местная администрация заключила контракт на ремонт дорог на улицах Серова и Карла Маркса с компанией «Летар». Но подрядчик не закончил оговоренный ремонт в срок.

«Установлено, что свои обязательства по исполнению контракта общество в установленный срок в полном объёме не выполнило, чем существенно нарушило права и интересы муниципального образования и местных жителей, в том числе на безопасность дорожного движения», - сообщают в Прокуратуре Тверской области.

По итогам проверки было принято решение оштрафовать компанию и ответственное должностное лицо на сумму более трёх миллионов рублей (ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ). Решения не вступили в законную силу, контракт муниципальным органом расторгнут.