В Твери на дистанционное обучение перевели студентов еще одного вуза

В Твери, как и в целом по региону сильно растет количество заболевших коронавирусом. Фото: Александр ЖМУЛИН

На дистанционное обучение со 2 по 12 февраля переводят студентов Тверского государственного технического университета. Напомним, что ранее такую меру приняли в Тверской сельхозакадемии.

Сделано это в связи с сильно усложнившейся эпидемиологический ситуацией в Твери и регионе. Количество заболевающих коронавирусом неудержимо растет. На 1 февраля за сутки заразились уже 978 человек. Подробнее о свежих данных по заболеваемости коронавирусом читайте здесь.

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В Тверском государственном университете рассказали, что пока о полном переходе на "дистанционку" речи не идет, но уже на удаленный режим обучения в связи с большим количеством заразившихся ( в том числе преподавателей) переведены студенты юридического факультета, института экономики и управления, а также института педагогического образования и соцтехнологий.

В государственном медицинском университете также пока нет приказа о полном переходе на дистанционное обучение. Однако, как известно, немало студентов сейчас в виде волонтеров привлечено к работе центра горячей линии "122", а также в помощь регистратурам в поликлиниках.