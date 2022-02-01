Для ряда спортшкол в Тверской области закупят тренажеры, инвентарь и экипировку

В регионе 21 спортшколу ждут обновления. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

В 2022 году в Верхневолжье за счёт средств областного бюджета для 21 муниципальной спортшколы приобретут футбольные, волейбольные, баскетбольные мячи и форма для этих видов спорта, боксёрские мешки, ринг, татами, комплекты беговых лыж, различные тренажёры, хоккейные клюшки, гимнастические стенки и многое другое.

Субсидии распределены. Решение об этом принято на на заседании областного правительства 1 февраля. Его провёл губернатор Игорь Руденя.

Обновление инвентаря и экипировки ждут спортшколу по видам единоборств и "СШ им. Ф.Ф. Богдановского" в Вышневолоцком городском округе, спортивные школы №1 и №2 в Кимрах, спортшколу олимпийского резерва №1 в Ржеве, тверскую спортшколу «Лидер» и СШОР «Тверь», СШОР «Юность» в Торжке. Тоже самое касается спортшколы «Конаковский лёд» и детско-юношеских спортивных школ единоборств «Олимп», школы №14 по вольной борьбе в Конаковском районе.

Также в список получателей включены спортшколы Кашинского городского округа, Лихославльского и Сандовского муниципальных округов, Бежецкого, Бологовского, Калязинского, Кувшиновского, Старицкого, Фировского районов.

В этих спортивных школах занимается более 8500 человек, 34 спортсмена входят в состав различных сборных РФ.