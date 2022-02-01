Житель Тверской области до смерти забил мужчину

Расследование уголовного дела завершено Фото: Евгения ГУСЕВА

Кашинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя Тверской области, обвиняемого в умышленном причинении смерти человеку.

Преступление было совершено 19 апреля 2021 года на территории домовладения в поселке Кесова Гора. Двое мужчин поссорились и подрались. Один избил другого и сильно ударил о землю. Потерпевший скончался на месте происшествия.

- Следователем Следственного комитета с участием криминалиста следственного управления во взаимодействии с экспертами ЭКЦ УМВД России по Тверской области был произведен осмотр места происшествия, изъяты предметы и следы, имеющие значение для следствия, проведены судебные экспертизы, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.