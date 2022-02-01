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Общество1 февраля 2022 12:32

На Ржевском мемориале в Тверской области прошел пленэр художников

Живописцы запечатлели монумент Советскому солдату
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Художники собрались на пленэр у Ржевского мемориала Фото: РИА "Победа РФ"

Художники собрались на пленэр у Ржевского мемориала Фото: РИА "Победа РФ"

В Тверской области 31 января на Ржевском мемориале Советском солдату состоялся пленэр художников.

Живописцы из Верхневолжья съехались, чтобы запечатлеть монумент Советскому солдату.

Инициатором мероприятия выступила член Союза художников России Ирина Аввакумова. В будущем написанные тверскими художниками работы будут участвовать в выставках и вернисажах.

Мемориальный комплекс был торжественно открыт 30 июня 2020 года. 25-метровая фигура солдата возвышается над полем, где в великую отечественную полегли тысячи советских солдат. Имена павших выбиты на плитах входной группы.

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