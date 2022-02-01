Предприниматель из Твери допустил нарушение авторских прав на два миллиона рублей

Ущерб правообладателя составил 2 млн рублей Фото: Валерий РОМАНОВ

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области совместно с тверскими полицейскими выявлен факт использования контрафактного программного обеспечения.

Для применения в одной из производственных организаций Твери 67-летний тверичанин установил нелицензированную компьютерную программу, причинив ущерб правообладателю в 2 млн рублей.

Полицейскими изъяты рабочая документация и два жёстких диска с контрафактной программой.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 146 УК РФ. Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.