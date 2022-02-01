24 многодетные семьи из Тверской области смогут улучшить жилищные условия в 2022 году

В прошлом году при содействии региона улучить жилищные условия смогли 25 семей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

1 февраля на заседании регионального Правительства были распределены субсидии на улучшение жилищных условий многодетных семей с невысоким доходом. В 2022 году поддержка будет оказана 24 семьям региона, в которых воспитывается 99 детей. Средства предоставляются муниципалитетам по результатам конкурсного отбора (на условиях софинансирования из местного бюджета в размере не менее 20%).

"У нас в очереди находится ещё 396 семей", - отметил по итогам заседания губернатор Игорь Руденя. -"Проанализируем, чтобы мы могли в кратчайшие сроки реализовать их потребность в улучшении жилищных условий. Чем больше мы решаем жилищных вопросов – тем больше многодетных и молодёжи остаётся жить и трудиться на территории региона, где у них есть своя недвижимость".

Субсидии получат шестнадцать муниципалитетов: Вышневолоцкий и Удомельский городские округа, Торжокский и Бологовский районы, Андреапольский, Лихославльский и Рамешковский муниципальные округа, города Тверь, Кимры, Ржев, поселок Жарковский, посёлок Новозавидовский Конаковского района, посёлок Максатиха. Кроме того, средства будут направлены в Каблуковское сельское поселение Калининского района, Горицкое сельское поселение Кимрского района, Великооктябрьское сельское поселение Фировского района.

Отметим, в прошлом году при содействии региона улучить жилищные условия смогли 25 семей, в которых воспитывается 92 несовершеннолетних ребёнка. Жилые помещения были приобретены в 20 муниципальных образованиях.