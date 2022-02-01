В Тверской области 1 февраля коронавирусом заразились 978 человек

В регионе всплеск заболеваемости коронавирусом. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

По данным на 1 февраля в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболели ещё 978 человек. Всего с начала пандемии в регионе диагноз COVID-19 был поставлен 109501 заболевшему.

Всего с начала пандемии 92186 жителей излечились от коронавируса. За минувшие сутки выздоровели 28 человек. 2456 человек скончались.

За минувшие сутки от COVID-19 в регионе от коронавируса умер 1 человек. На карантине 14859 человек, плюс 949 за сутки. Госпитализировано ща минувшие сутки 260 человек. Такие данные приводит региональный оперштаб.

В Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 645 923 человека, за сутки – 1 447 человек.

В Тверской области вакцинироваться можно в 56 пунктах. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов.

Без предварительной записи в Твери прививку делают в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» на бульваре Цанова.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.