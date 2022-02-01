Мужчина из Владимирской области обманул на деньги жителей Твери и Пензы

Уголовное дело направлено в суд Фото: архив "КП"

Следователем следственного отдела МО МВД России "Вышневолоцкий" завершено расследование уголовного дела, возбужденного против 28-летнего жителя Владимирской области.

На сайте объявлений фигурант размещал ложные объявления о продаже автомобильного прицепа и трактора и указывал адрес, по которому он якобы проживает в Тверской области.

Жертвами мошенника стали трое жителей Тверской области и житель Пензы. Мужчина уговаривал покупателей перевести предоплату 5000 рублей, затем просил ещё 20 000 - 25 000 рублей и прекращал выходить на связь.

Полученные деньги фигурант обналичивал и тратил. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.