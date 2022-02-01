39-летнего жителя Твери обманули на сайте интим-услуг

Злоумышленницу разыскивает полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Московский отдел полиции УМВД России по городу Твери обратился 39-летний мужчина и сообщил, что его обманули при покупке интим-услуг.

На сайте заявитель нашел женщину для досуга и позвонил по указанному номеру. Собеседница предложила перевести предоплату в сумме 8500 рублей. После того как мужчина отправил деньги, номер незнакомки стал недоступен.

Оперативники выяснили, что номер зарегистрирован в Республике Татарстан. В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.