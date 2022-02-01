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Происшествия1 февраля 2022 10:20

Жителя Твери будут судить за хранение синтетических наркотиков

Мужчина был задержан на железнодорожном вокзале
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Уголовное дело направлено в суд Фото: архив "КП"

Уголовное дело направлено в суд Фото: архив "КП"

Дознанием линейного отдела МВД России на станции Тверь завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в хранении нарктических веществ синтетического происхождения.

Обвиняемый был остановлен на железнодорожном вокзале. При личном досмотре в кармане джинсов мужчины был обнаружен прозрачный полимерный пакет с наркотическим веществом. "Синтетику" фигурант приобрел для личного употребления, без цели сбыта, у неизвестных ему лиц.

Уголовное дело по ч.1 ст. 228 УК РФ направлено в суд для рассмотрения по существу.

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