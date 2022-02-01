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Общество1 февраля 2022 10:00

В Твери из-за ремонта изменены маршруты автобусов №7 и №10

Сроки ремонта не уточняются
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери временно изменены маршруты двух автобусов

В Твери временно изменены маршруты двух автобусов

Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

В Твери в связи с аварийными работами на водопроводе на улице Арсения Степанова в районе домов №18-20 временно изменена схема движения автобусов №7 и №10. Об этом 1 февраля сообщил "Транспорт Верхневолжья".

При движении в сторону железнодрожной больницы автобусы будут следовать по улице Макарова - улице А. Степанова - поворачивать во 2-й пер. Пески - улицу Спартака - далее по маршруту.

Будьте внимательны при планировании поездок.

Тел. горячей линии: 8-800-350-00-99.

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