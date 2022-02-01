Дороги Тверской области расчищают от снега 390 машин

1 февраля - на расчистке дорог от снега. Фото: ПТО

1 февраля на работах по расчистке дорог от снега и их противогололедной обраюботке в регионе задействовано 390 единиц спецтехники.

Усилить данную работу в связи со снегопадами поручил накануне губернатор Игорь Руденя.

- 1 февраля на дорогах работает 85 автогрейдеров, 163 комбинированные дорожные машины, 93 трактора и другая техника. Заторов и ограничений в движении транспорта не зафиксировано. Работа по обеспечению безопасного и бесперебойного проезда на автодорогах регионального и межмуниципального значения Тверской области ведется в круглосуточном режиме, - сообщила пресс-служба областного правительства.

О затруднениях движения транспорта на автодорогах регионального и межмуниципального значения можно сообщать по телефонам круглосуточной диспетчерской службы Дорожного фонда: 8(4822) 34-56-54, 8-910-649-84-56.

По вопросам содержания улично-дорожной сети Твери следует обращаться в администрацию города Твери, федеральных трасс М-9 «Балтия», М-10 «Россия», Р-132 «Золотое кольцо» – в ФКУ Упрдор «Россия», скоростной магистрали М-11 «Нева» – в ГК «Автодор», улично-дорожной сети городов и поселков – в администрации муниципальных образований.