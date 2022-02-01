Завершено расследование дела о краже дорогих иномарок в Твери

Угонщикам грозит до 10 лет лишения свободы. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Твери будут судить троих жителей Ржева, обвиняемых в угоне иномарок. Следователем Следственной части по расследованию организованной преступной деятельности СУ УМВД России по Тверской области завершено расследование уголовного дела по преступлению, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 158 Уголовного Кодекса РФ «Кража, совершенная в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору».

Как сообщила пресс-служба областного УМВД, в ходе предварительного следствия установлено, что в Твери действовала преступная группа, специализирующаяся на хищениях дорогостоящих автомобилей.

Возглавил ее ранее судимый 40-летний житель Ржева. В сообщники он взял ржевитян - также ранее привлекавшихся к уголовной ответственности двух 30-летних мужчин.

Главарь преступной группы приобрел специальные электронные устройства, позволяющие отключать системы безопасности автомобилей и приводить двигатель в рабочее состояние.

- Он самостоятельно взламывал транспортные средства, а подельники перегоняли их к месту «отстоя» на территорию Ржева, - уточнили в пресс-службе областного УМВД. - Так, участники преступной группы в ночь с 15 на 16 февраля 2021 года совершили тайное хищение автомобиля «Киа Соренто» принадлежащего жителю Твери. Ущерб составил 2 680 000 рублей. В ночь на 16 июня на улице Хромова областного центра былугнан автомобиль «Мазда СХ-5». Ущерб составил 1 392 000 рублей.

Следователем Следственной части по расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления УМВД России по Тверской области собрана достаточная доказательственная база. Лидер и участники группы находятся под стражей. Похищенные автомобили изъяты и возвращены владельцам.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Угонщикам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.