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Общество1 февраля 2022 1:12

Какая погода ждёт жителей Тверской области в феврале сообщили синоптики

Гидрометцентр РФ сообщил, что ранней весны ждать не стоит
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
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Ранней весны в Тверской области ждать не стоит.

Ранней весны в Тверской области ждать не стоит.

Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Февраль-2022 в Тверской области, скорее всего, может оказаться чуть теплее, минувшего января. Эдакий вариант мягкой европейской зимы. Ожидаемая среднемесячная температура в Тверской областях 6 - 7 градусов мороза. О погоде в Центральной полосе России сообщил в разговоре со СМИ научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Последние дни февраля ожидается облачная погода до 8 градусов мороза и снегом. Ранней весны, по прогнозам синоптиков, ждать не стоит.

Снег, которого выпало достаточно много, сойдёт не ранее середины марта.

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