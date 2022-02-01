Какая погода ждёт жителей Тверской области в феврале сообщили синоптики

Ранней весны в Тверской области ждать не стоит. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Февраль-2022 в Тверской области, скорее всего, может оказаться чуть теплее, минувшего января. Эдакий вариант мягкой европейской зимы. Ожидаемая среднемесячная температура в Тверской областях 6 - 7 градусов мороза. О погоде в Центральной полосе России сообщил в разговоре со СМИ научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Последние дни февраля ожидается облачная погода до 8 градусов мороза и снегом. Ранней весны, по прогнозам синоптиков, ждать не стоит.

Снег, которого выпало достаточно много, сойдёт не ранее середины марта.