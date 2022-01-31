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Общество31 января 2022 18:20

120 дворников убирают от снега улицы Твери

Проезжую часть убирают 30 единиц техники
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Тротуары в Твери убирают 120 дворников

Тротуары в Твери убирают 120 дворников

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В Твери МУП "ЖЭК" продолжает работу по расчистке и обработке дорог и пешеходных зон противогололёдными материалами.

Днем специалисты предприятия проводят обработку проезжей части противогололедными материалами, в расчистке тротуаров задействованы тракторные щетки. Вечером и ночью в общей сложности работает около 30 единиц техники: комбинированные дорожные машины, тракторные щётки, грейдеры, пескоразбрасыватели. Вручную тртуары чистят 120 дворников.

Работа ведется круглосуточно. Численность дежурной смены работников и техники устанавливается в зависимости от погодных условий.

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