120 дворников убирают от снега улицы Твери

Тротуары в Твери убирают 120 дворников Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В Твери МУП "ЖЭК" продолжает работу по расчистке и обработке дорог и пешеходных зон противогололёдными материалами.

Днем специалисты предприятия проводят обработку проезжей части противогололедными материалами, в расчистке тротуаров задействованы тракторные щетки. Вечером и ночью в общей сложности работает около 30 единиц техники: комбинированные дорожные машины, тракторные щётки, грейдеры, пескоразбрасыватели. Вручную тртуары чистят 120 дворников.

Работа ведется круглосуточно. Численность дежурной смены работников и техники устанавливается в зависимости от погодных условий.