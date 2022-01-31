Жители Тверской области в среднем тратят на "ювелирку" 52 рубля в месяц

К 8 марта траты на колечки и серёжки однозначно вырастут! Фото: Виктория ТУШКОВА

В главном статистическом ведомстве региона подсчитали: житель Тверской области тратит на покупку ювелирных украшений в среднем около 52 рублей в месяц. Понятно, что таких цен на "ювелирку" нет - цифра эта усреднённая, то есть, разделённая на всех опрошенных респондентов.

Исследование Тверьстат провёл к Дню ювелира, который отмечается 31 января. Для расчёта были взяты данные выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств за третий квартал 2021 года.

Графика: Тверьстат

"День ювелира может стать хорошим поводом совершить приятную покупку или сделать долгожданный подарок близким людям", - советуют в Тверьстате.