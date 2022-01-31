В Пено Тверской области неизвестные расстреляли домашнего пса Бима

Несчастный пёс умер - ранение было смертельным... Фото: vk.com/public86334331/Дмитрий Трубников

29 января в посёлке Пено Тверской области неизвестные расстреляли домашнего пса. Как сообщают жители, собаку убили около часу-двух дня в районе пересечения улицы Цветочной и Цветочного переулка.

"Хозяева, люди в возрасте, очень переживают, собака была членом семьи", - написал Дмитрий Трубников, разместивший сообщение об убийстве пса в группе "Подслушано в Пено". - "Если кто то, что то слышал или видел (выстрел, предположительно из воздушки, визг собаки, саму собаку - откуда выбегала) прошу сообщить".

Известно, что пса звали Бим. Его многие знали и любили, он был очень добрым. Одна местная жительница также рассказала, что подобное в Пено не редкость: "Есть у нас любители пострелять по котам и по собакам....Сосед много раз вытаскивал пульки из собак и котов..."

Как сообщили в пресс-службе Управления МВД по Тверской области, хозяин собаки заявил в полицию об убийстве питомца.

"В Пеновкое отделение полиции поступило заявление хозяина собаки по факту причинения пулевого ранения из пневматического оружия домашнему животному. Впоследствии собака скончалась. В настоящее время сотрудниками полиции выясняются обстоятельства произошедшего, устанавливаются и опрашиваются возможные очевидцы, принимаются меры к установлению лица совершившего противоправное деяние", - уточняют в полиции.