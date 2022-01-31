В Тверской области для усиления службы горячей линии «122» привлекли студентов медуниверситета

Количество операторов центра горячей линии увеличили при помощи студентов-медиков. Фото: ПТО/Коллаж

Пресс-служба областного правительства сообщила, что в регионе усилили работу службы горячей линии по единому номеру «122». Это сделано в связи с сильным ростом заболеваемости коронавирусом и соответственно огромным количеством звонков.

В качестве дополнительных операторов центра горячей линии задействованы студенты Тверского государственного медицинского университета. Одна из них - Елизавета Голуб, которая учится на стоматологический факультете. Она уже несколько дней она работает на линии «122».

- Сейчас очень непростая ситуация, нужна была помощь, и я откликнулась. В основном решаем вопросы по вызову врача на дом, записи в центры амбулаторной помощь и на вакцинацию, - рассказала Елизавета.

Ежедневно специалистам службы поступает сотни звонков. К примеру, 30 января от жителей было принято 2455 обращений. В будни звонков гораздо больше. Так, в минувшую пятницу, 28 января, было принято более 4,5 тысяч звонков.

Помимо расширения штата линии «122» на 50% увеличено число выделенных цифровых линий, идет работа по внедрению системы переадресации звонков из регистратур поликлиник.

Специалисты линии «122», в том числе осуществляют запись в ЦАПы для взрослого населения.

Сейчас в Тверской области действует 15 таких центров для взрослых и три детских ЦАПа. Дополнительные ЦАПы открыты по поручению губернатора Игоря Рудени.

СПРАВКА КП

Обратившись на «горячую линию», жители региона могут получить справочную информацию о работе медицинских организаций, первичную консультацию по вопросам прохождения диагностики и лечения, записаться на приём в центры амбулаторной помощи и на вакцинацию, вызвать врача на дом.