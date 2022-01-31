Молодёжь Тверской области приглашают нарисовать открытки для солдат к 23 февраля

Эскиз, который признают лучшим, станет основой для печати 1000 поздравительных открыток. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

1 февраля в Тверской стартует молодёжная акция «Мы верим в тебя, солдат!» Участники акции смогут нарисовать открытки ко Дню защитника Отечества, которые впоследствии будут вручены военнослужащим.

Эскиз, который признают лучшим, станет основой для печати 1000 поздравительных открыток. Представить на конкурс свою работу можно до 11 февраля. Лучшую открытку определят к 15 февраля.

Затем стартует второй этап конкурса: надо будет придумать текст для открыток и подписать их. В этом этапе участвуют старшеклассницы и студентки колледжей региона. С 19 по 23 февраля открытки будут доставлены адресатам – военнослужащим Верхневолжья.

Конкурсные работы необходимо опубликовать в социальных сетях в одном из форматов: JPG, JPEG, PNG, BMP, PSD или TIFF, добавив хештеги #ВеримВтебяСолдат69, #ОткрыткаСолдату69. От одного участника принимается одна работа. Детали конкурса можно уточнить по телефону: 8 (4822) 32-11-68.