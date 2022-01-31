В Тверской области двое мужчин слили с большегруза 400 литров дизельного топлива

Фигурантов задержала полиция Фото: архив "КП"

В Ржевский отдел полиции обратился 46-летний водитель-экспедитор и сообщил о краже 400 литров дизельного топлива с большегрузного автомобиля.

Дальнобойщик остановился на ночлег в Ржевском районе на парковочной площадке в районе 224-го километра трассы М-9 "Балтия", а утром заметил открытую дверцу топливного бака.

Полицейские осмотрели место происшествия и изучили записи видеокамер на территории, изъяли следы и улики.

Было установлено, что топливо фигуранты слили в канистры и вывезли на автомобиле. Сотрудниками уголовного розыска совместно с инспекторами ДПС подозреваемые были задержаны. Ими оказались двое ранее судимых жителей Ржева 35 и 36 лет.

Похищенное топливо фигуранты продали на трассе другому дальнобойщику. По данным оперативников, на счету подозреваемых не менее трёх эпизодов подобных преступлений.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.