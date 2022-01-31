В Тверской области прокладывают газопровод от ГРС «Бежецк» до Максатихи

В регионе реализуются масштабные задачи газификации. Фото: ПТО

Продолжается строительство 60-километровго межпоселкового газопровода от газораспределительной станции «Бежецк» до посёлка Максатиха. Завершить прокладку должны в 2023 году.

Сейчас работы ведутся у деревни Большая Косиха Бежецкого района.

В рамках проекта будут построены два пункта редуцирования газа. Для тех кто не в курсе, это технологические устройства сети газораспределения, предназначенные для снижения давления газа и поддержания его в заданных пределах независимо от расхода.

- Ввод объекта в эксплуатацию позволит газифицировать 4785 домовладений и квартир, центральную районную больницу, 2 школы, 5 детских садов и Дом культуры, - сообщила пресс-служба областного правительства.

Напомним, что в 2020 году губернатор Игорь Руденя и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали программу развития газоснабжения и газификации Тверской области на 2021-2025 годы.

В рамках нее планируется построить 148 км газопроводов-отводов, более 1400 км газовых сетей, предоставить возможность газификации свыше 46 тысяч домовладений.