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Общество31 января 2022 13:39

Губернатор Тверской области поставил задачи в связи с плохой погодой

Глава региона провел совещание в правительстве региона
Алексей АНДРЕЕВ
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На совещании в областном правительстве.

На совещании в областном правительстве.

Фото: ПТО

31 января губернатор Игорь Руденя провел совещание и поставил ряд задач перед областными ведомствами в связи с неблагоприятными погодными условиями, сложившимися в Верхневолжье. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Губернатор поручил министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона совместно с энергетиками контролировать вопросы электроснабжения потребителей, оперативного реагирования в случаях отключения электричества.

Глава региона подчеркнул - важно обеспечить бесперебойное энергоснабжение социальных учреждений, больниц области, инфекционных госпиталей, проконтролировать наличие резервных источников питания и их исправность.

Также Игорь Руденя поручил областному Минтрансу взять на особый контроль ситуацию с расчисткой региональных дорог от снега. В ближайшие дни синоптики прогнозируют продолжение осадков.

На совещании были рассмотрены обращения граждан, касающиеся работы медицинской отрасли, лекарственного обеспечения, содержания дорожной сети и по другим темам.

Губернатор подчеркнул - без внимания нельзя оставлять ни одно обращение жителей, прорабатывать все возможные пути решения озвученных вопросов.

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