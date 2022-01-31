Губернатор Тверской области поставил задачи в связи с плохой погодой

На совещании в областном правительстве. Фото: ПТО

31 января губернатор Игорь Руденя провел совещание и поставил ряд задач перед областными ведомствами в связи с неблагоприятными погодными условиями, сложившимися в Верхневолжье. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Губернатор поручил министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона совместно с энергетиками контролировать вопросы электроснабжения потребителей, оперативного реагирования в случаях отключения электричества.

Глава региона подчеркнул - важно обеспечить бесперебойное энергоснабжение социальных учреждений, больниц области, инфекционных госпиталей, проконтролировать наличие резервных источников питания и их исправность.

Также Игорь Руденя поручил областному Минтрансу взять на особый контроль ситуацию с расчисткой региональных дорог от снега. В ближайшие дни синоптики прогнозируют продолжение осадков.

На совещании были рассмотрены обращения граждан, касающиеся работы медицинской отрасли, лекарственного обеспечения, содержания дорожной сети и по другим темам.

Губернатор подчеркнул - без внимания нельзя оставлять ни одно обращение жителей, прорабатывать все возможные пути решения озвученных вопросов.