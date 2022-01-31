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Происшествия31 января 2022 12:00

Житель Твери задержан при попытке украсть из магазина 15 палок колбасы

Подозреваемый доставлен в полицию
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Подозреваемого задержала Росгвардия Фото: Управление Росгвардии по Тверской области

Подозреваемого задержала Росгвардия Фото: Управление Росгвардии по Тверской области

В Твери росгвардейцы задержали местного жителя при попытке украсть пятнадцать палок колбасы из магазина на улице 1-я Суворова.

Злоумышленника по камерам заметил менеджер по безопасности. В торговом зале мужчина взял с открытой витрины несколько палок колбасы и спрятал их в рукава куртки, под куртку и в штанины брюк. Затем попытался пройти мимо кассы без оплаты товара.

Задержанного сотрудники вневедомственной охраны передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

Выяснилось, что 31-летний местный житель ранее попадал в поле зрения правоохранителей и привлекался к ответственности за аналогичные правонарушения. Похищенное изъято. Проводится проверка.

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