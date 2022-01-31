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Происшествия31 января 2022 11:42

Двух подростков обвиняют в краже автомобиля в Тверской области

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Уголовное дело направлено в суд

Уголовное дело направлено в суд

Фото: Евгения ГУСЕВА

Краснохолмским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух несовершеннолетних, обвиняемых в неправомерном завладении автомобилем.

Следствием установлено, что в период с 25 по 26 ноября 2021 года в Красном Холме двое несовершеннолетних, угнали автомобиль марки "ВАЗ" и катались на нем по дорогам Краснохолмского, Бежецкого и Сонковского районов. 26 ноября 2021 года в поселке Сонково злоумышленников остановили сотрудники ОГИБДД.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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