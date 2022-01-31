Двух подростков обвиняют в краже автомобиля в Тверской области

Уголовное дело направлено в суд Фото: Евгения ГУСЕВА

Краснохолмским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух несовершеннолетних, обвиняемых в неправомерном завладении автомобилем.

Следствием установлено, что в период с 25 по 26 ноября 2021 года в Красном Холме двое несовершеннолетних, угнали автомобиль марки "ВАЗ" и катались на нем по дорогам Краснохолмского, Бежецкого и Сонковского районов. 26 ноября 2021 года в поселке Сонково злоумышленников остановили сотрудники ОГИБДД.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.