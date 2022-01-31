Двое мужчин с топором разгуливали по улицам деревни под Тверью

Двое мужчин с топором напугали жителей деревни Фото: vk.com/tvernewsru/Елена Тверская (скрин видео)

Инцидент произошел 29 января в деревне Сакулино под Тверью. По камерам видеонаблюдения местные жители заметили двух странных мужчин, которые разгуливали по улице с топором. Они громко переговаривались и в какой-то момент один из них в гневе метнул топор в забор дома.

Что искали неизвестные в деревне пока не установлено. В группе "ТИА" в соцсети жители сообщают, что "гости" также разбили электрический счётчик, и просят помощи в установлении их личностей.

- По видео с камер видно, что мужчины скрылись на темном автомобиле, похожим на "Nissan X-Trail", - отмечают очевидцы.

По факту причинения вреда написано заявление в полицию.