В Тверской области из-за коронавируса запретили свидания с осужденными

В Тверской области запрещены свидания с осужденными Фото: Мария ЛЕНЦ

В учреждениях УФСИН России по Тверской области, в соответствии с приказом врио главного государственного санитарного врача – начальника филиала ЦГСЭН ФКУЗ МСЧ-69 ФСИН России, с 26 января приостановлено предоставление длительных и краткосрочных свиданий с осужденными, за исключением свиданий с защитниками, адвокатами и другими лицами, имеющими право на оказание юридической помощи.

Также, с 25 января, приостановлен прием граждан по личным вопросам руководством УФСИН России по Тверской области и подведомственных учреждений. Обращения можно направить по телефону, в пиьменной форме, по электронной почте или через интернет-приемную.

- Об отмене действующих ограничительных мероприятий будет сообщено дополнительно, - информирует пресс-служба УФСИН России по Тверской области.