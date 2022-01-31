Тверь
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье31 января 2022 10:14

В Тверской области из-за коронавируса запретили свидания с осужденными

Разрешены встречи только с адвокатами
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Тверской области запрещены свидания с осужденными

В Тверской области запрещены свидания с осужденными

Фото: Мария ЛЕНЦ

В учреждениях УФСИН России по Тверской области, в соответствии с приказом врио главного государственного санитарного врача – начальника филиала ЦГСЭН ФКУЗ МСЧ-69 ФСИН России, с 26 января приостановлено предоставление длительных и краткосрочных свиданий с осужденными, за исключением свиданий с защитниками, адвокатами и другими лицами, имеющими право на оказание юридической помощи.

Также, с 25 января, приостановлен прием граждан по личным вопросам руководством УФСИН России по Тверской области и подведомственных учреждений. Обращения можно направить по телефону, в пиьменной форме, по электронной почте или через интернет-приемную.

- Об отмене действующих ограничительных мероприятий будет сообщено дополнительно, - информирует пресс-служба УФСИН России по Тверской области.

0