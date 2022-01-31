К участию в состязаниях приглашаются школьники и студенты Фото: архив "КП"

С 1 по 4 февраля в Тверской области пройдет VII региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). В соревнованиях примут участие студенты профессиональных образовательных учреждений, школьники, учащиеся организаций дополнительного образования.

По мнению губернатора Игоря Рудени, чемпионат – важное направление развития профессионального образования в Тверской области, популяризации рабочих профессий и других востребованных в экономике специальностей.

Чемпионат пройдет на трех площадках: Тверского политехнического колледжа, Тверского химико-технологического колледжа и средней школы в деревне Мокшино.

Состязания будут организованы по шести направлениям: «Интернет – маркетинг», «Сварочные технологии», «Полимеханика и автоматизация», «Синтез и обработка минералов», «Цифровая метрология», «Промышленная робототехника». Еще шесть компетенций представлено в WorldSkills Russia Juniors: «Интернет – маркетинг», «Организация экскурсионных услуг», «Цифровая метрология», «Инженерный дизайн», «Графический дизайн», «Промышленная робототехника».