Водитель и пассажир "ВАЗа" пострадали в ДТП на автодороге в Тверской области

Два человека пострадали в ДТП в Кимрском районе Фото: УГИБДД России по Тверской области

ДТП с пострадавшими произошло 29 января на 13 км автодороги Дубна – Кимры – Горицы, в Кимрском районе Тверской области.

33-летний водитель, управляя автомобилем "ВАЗ 21083", при возвращении в свою полосу движения после обгона, неправильно выбрал скорость движения, не учел дорожные и метеорологические условия, потерял управление и врезался в "Мицубиси Паджеро" с прицепом, под управлением 51-летнего водителя.

В результате ДТП 33-летний водитель и 24-летний пассажир "ВАЗа" с травмами доставлены в больницу.